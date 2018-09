POL-BOR: Ahaus - Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Ahaus (ots) - Ein leicht Verletzter und ein Sachschaden in Höhe von circa 9.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Donnerstag in Ahaus-Wessum ereignet hat. Ein 23-jähriger Ahauser befuhr gegen 18.40 Uhr die Hamalandstraße in Richtung Ahaus. Eine vor ihm fahrende 19-Jährige aus Ahaus hatte angehalten. Der 23-Jährige versuchte noch zu bremsen und auszuweichen, was nicht mehr gelang. Der Aufprall schob das Fahrzeug der Ahauserin auf das vor ihr haltende Auto einer 54-jährigen Autofahrerin aus Ahaus. Bei dem Unfall erlitt eine 17 Jahre alte Insassin im Fahrzeug der 19-Jährigen leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

