POL-BOR: Kreis Borken/Gronau - Eigentümer gesucht

Kreis Borken/Gronau (ots) - Bereits Anfang Juli trafen Polizeibeamte einen als Kellereinbrecher bekannten 33-jährigen am Bahnhofsvorplatz in Gronau an. Während der Kontrolle räumte der aus Gronau stammende Mann ein, das Fahrrad, welches er mitführte, gestohlen zu haben. Die von ihm gemachten Angaben zum Tatort stimmten jedoch nicht. Der rechtmäßige Eigentümer konnte daher bislang nicht ermittelt werden. Das Fahrrad wurde sichergestellt.

In unmittelbarer Nähe zum Anhalteort lagen auf einer Parkbank zwei Armbanduhren. Hierzu befragt, gab der 33-Jährige an, dass sie ihm nicht gehören würden. Auch diese stellten die Polizisten sicher. Es kann davon ausgegangen werden, dass auch die beiden Uhren aus einem Diebstahl stammen. Auch die Niederlande kommt als möglicher Tatort in Betracht.

Wer kann Angaben zur Herkunft des Fahrrades oder der abgebildeten Armbanduhren machen? Die Kripo Gronau ist unter der Telefonnummer 02562 9260 zu erreichen.

