POL-BOR: Reken - Roller und Geldbörse weg

Reken (ots) - Einen goldlackierten Motorroller haben Unbekannte am Donnerstag in Bahnhof-Reken gestohlen. Das Fahrzeug vom Typ 307LLF CPI Motor hatte auf einem Grundstück an der Bahnhofstraße gestanden. Der Täter erbeutete mit dem Fahrzeug auch Geld und Papiere des Besitzers, der sein Portemonnaie im Helmfach deponiert hatte. Am Roller hatte noch der Zündschlüssel im Schloss gesteckt; die Tat ereignete sich gegen 15.30 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel: (02861) 9000.

