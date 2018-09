POL-BOR: Gescher - Ladendieb reißt sich los

Gescher (ots) - Leicht verletzt hat ein unbekannter Ladendieb in Gescher am Donnerstag eine 32 Jahre alte Mitarbeiterin eines Verbrauchermarktes an der Hofstraße. Der Mann hatte gegen 13.30 Uhr versucht, das Geschäft mit Spirituosen zu verlassen, die er in seiner Hose versteckt hatte. Mitarbeiterinnen stellten ihn zur Rede, als er die Räume verlassen wollte. Der Ladendieb wollte wegrennen, die 32-Jährige hielt ihn fest, der Täter riss sich jedoch los und verletzte dabei die Frau leicht. Der Unbekannte ist circa 20 bis 30 Jahre alt, etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß, schlank, hat mittelblondes Haar und Tattoos am Hals. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

