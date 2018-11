POL-MS: Autofahrer missachtet rote Ampel und verletzt Radfahrer schwer

Foto: Polizei Münster, Veröffentlichung mit dieser Pressemitteilung honorarfrei Bild-Infos Download

Münster (ots) - Ein Radfahrer wurde Donnerstagnachmittag (15.11., 15.19 Uhr) bei einem Unfall auf dem Hohen Heckenweg schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein Autofahrer bei Rot. Der Radler querte den Hohen Heckenweg bei Grün in Richtung Piusallee und wurde von dem Pkw eines 60-jährigen Weselers erfasst, der in Richtung Gartenstraße fuhr. Der 24-Jährige schleuderte mit dem Kopf gegen die Frontscheibe des Mercedes und stürzte anschließend auf die Straße. Rettungskräfte brachten den Münsteraner in ein Krankenhaus.

Kontakt für Medienvertreter:



Polizei Münster

Andreas Bode

Telefon: 0251-275-1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell