Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Nach Diebstahl Ladenbesitzer noch beleidigt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Eine 23-jährige Frau entwendete am Nachmittag des 23.07.2019 in einem Kleinwarengeschäft in der Fußgängerzone einen Schal im Wert von einem Euro. Allerdings bemerkte der Ladenbesitzer den Diebstahl und informierte die Polizei. Die 23-Jährige beleidigte daraufhin den Geschäftsinhaber. Da die Frau bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist, wurde sie einer erkennungsdienstlichen Behandlung zugeführt. Strafanzeigen wegen Ladendiebstahl und Beleidigung werden der Staatsanwaltschaft vorgelegt.

