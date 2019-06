Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: PKW-Vollbrand auf der BAB 7

Bad Hersfeld (ots)

Am Samstag, dem 15.06.2019, gg. 18:50 Uhr, brannte ein PKW auf der BAB 7, Fulda Richtung Kassel, zwischen dem AD Kirchheim und der AS Bad Hersfeld West, ca. KM 521,500, Gemarkung Kirchheim, Kreis Hersfeld-Rotenburg vollständig aus.

Der 49-jährige Fahrzeugführer aus Borken (Hessen) befuhr mit seiner Ehefrau und seinem Kind die A7 in Richtung Kassel. Durch andere Verkehrsteilnehmer wurde er auf Rauchentwicklung an seinem PKW aufmerksam gemacht, daraufhin hielt er sein Fahrzeug auf dem Standstreifen des o.g. Bereiches an. Der Motorraum stand sofort unter Feuer. Die Fahrzeuginsassen konnten das Fahrzeug unverletzt verlassen, bevor das Fahrzeug in kürzester Zeit in Vollbrand stand.

Durch Feuerwehr Kirchheim konnte der Brand gelöscht werden. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden, die Fahrbahndecke des Standstreifens wurde ebenfalls beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 40.000,- EUR geschätzt.

Durch den Fahrzeugbrand sind Betriebsstoffe ausgelaufen und im angrenzenden Flutgraben versickert. Des Weiteren liefen die brennenden Betriebsstoffe in Abwasserschacht der A 7. Seitens der Feuerwehr wurde die Unter Wasserbehörde verständigt und weiter Maßnahmen veranlasst. Als Brandursache wird nach jetzigem Ermittlungsstand ein technischer Defekt im Motorraum angenommen.

