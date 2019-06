Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Eigentumsdelikte

Vogelsbergkreis (ots)

Wohnwagen aufgebrochen

Kirtorf - Auf einem Grundstück in der Ehringshäuser Straße in Heimertshausen brachen Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (13./14.6.) zwei bereits länger abgestellte Wohnwagen auf. Außerdem brachen sie die beiden Blechgartenhütten auf den Parzellen auf. Ob etwas gestohlen wurde ist noch nicht bekannt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter Telefon 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de/onlinewache

Roller gestohlen

Wartenberg - Am Bahnhof in Angersbach stahlen Unbekannte am Freitag (14.6.), zwischen 06.30 Uhr und 16.00 Uhr, einen abgestellten rotlackierten Motorroller der Marke Keeway mit dem Versicherungskennzeichen 514 - NBP. Der Schaden beträgt etwa 300 Euro.

Kupferrohr gestohlen

Schlitz - Von einem zurzeit unbewohnten und im Umbau befindlichen Wohnhaus stahlen Diebe zwischen Montag und Mittwoch (10.-12.6.) in der Pfordter Straße mehrere Meter Kupferfallrohr der Dachrinne. Der Schaden beträgt etwa 300 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter Telefon 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de/onlinewache

Martin Schäfer Leiter Pressestelle Tel.: 0661 / 105-1010

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Pressestelle

Telefon:

Fulda (0661-105-1011)

Bad Hersfeld: (06621-932-131)

Vogelsberg: (06641-971-130)

E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell