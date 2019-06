Polizeipräsidium Osthessen

Bad Hersfeld (ots)

Am Donnerstagabend verzauberte "The Kelly Family" mit einem Feuerwerk ihrer bekanntesten Hits das Publikum in der Sparkassen-Arena. 10.000 Besucher kamen, feierten und sangen mit Paul, Joey, Patricia, Angelo, Kathy, John und Jimmy. Dabei präsentierten die Kellys nicht nur die altbekannten Klassiker wie "An Angel" oder "Fell in love with an alien" - sie verzückten ihre Fangemeinde ebenfalls mit einer Reihe neuer Songs.

Lässigen Swing brachte Tom Gaebel auf die Bühne der Stiftsruine und erntete am Ende viel Applaus für diese besondere Show. Weindorf, hr-treff und das Zelt der Hessischen Vereinigung für Trachten-pflege meldeten vom gestrigen Tag sehr gute Besucherzahlen. Allein die Landesausstellung auf dem Marktplatz besuchten am Freitag 10.450 Menschen. Auch an Tag 8 des 59. Hessentages lief der Ver-kehr in der Stadt ohne Probleme. Parkplätze und Shuttlebusse wurden gut angenommen.

Nach Auskunft der Bundespolizei wurden etwa 17.000 Reisebewegungen am Bahnhof registriert. Durch das Absperren des Bahnhofvorplatzes und die geordnete Wegeführung auf dem Bahnhof verlief der gesamte Tag komplikationsfrei. Auch die Landespolizei war mit dem gestrigen Hessentagsverlauf zufrieden. Außer wenigen Straftaten aus dem Bereich der Kleinkriminaltiät, wie einer Körperverletzung oder geringenfügigen Sachbeschädigen, gab es keine nennenswerten Vorkommnisse.

