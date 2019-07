Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Staatsforsten/Garrel - Unfallbeteiligter gesucht

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am Freitag, dem 12.07.2019 erschien eine junge Frau auf der hiesigen Dienststelle und gab an, dass sie eventuell gegen 16:00 Uhr einen Verkehrsunfall im Bereich Staatsforsten gehabt habe. Sie sei mit ihrem 1er BMW von Staatsforsten in Richtung Garrel gefahren. Vor ihr hätten mehrere Pkw vermutlich aufgrund des starken Regens verkehrsbedingt abgebremst, was sie etwas zu spät erkannt habe. Daraufhin habe sie eine Bremsung und ein Ausweichmanöver nach links eingeleitet. Zu diesem Zeitpunkt habe sie keinen Aufprall festgestellt. Auch der Wagen vor ihr - vermutlich ein schwarzer Mercedes Kombi (evtl. C-Klasse) - sei weitergefahren. Zu Hause habe sie dann jedoch bemerkt, dass ihr Pkw auf der Beifahrerseite in Höhe des Scheinwerfers einen Schaden aufwies (Delle, Kratzer). Sie vermute, dass es eventuell doch zu einem Zusammenstoß nach dem Ausweichmanöver gekommen ist. Die Polizei sucht nun zwecks Schadensregulierung den anderen möglichen Unfallbeteiligten. Dieser müsste einen Schaden an der hinteren linken Seite haben.

