POL-LIP: Detmold. Jugendliche schlagen Schüler - Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr wurde ein 10-jähriger Schüler in der Georg-Weerth-Straße von drei Jugendlichen beleidigt und geschlagen. Der 10-Jährige war mit zwei weiteren Kindern unterwegs, als sie an den ihnen Unbekannten vorbeigingen. Die Jugendlichen begannen, die Kinder zu verfolgen und anzupöbeln. Der 10-Jährige wehrte sich verbal und bat darum, in Ruhe gelassen zu werden. Daraufhin griff die Gruppe ihn an, er wurde ins Gesicht geschlagen und ihm wurden die Beine weggetreten. Der Junge wurde leicht verletzt und zur Behandlung ins Klinikum gebracht. Die Polizei sucht nun Zeugen für die Körperverletzung. Die gesuchten Jugendlichen trugen zur Tatzeit dunkle Jacken, eine davon mit hellen Streifen. Alle hatten seitlich kurzrasierte Haare. Wenn Sie Hinweise geben können, informieren Sie bitte die Kripo unter 05261 / 9330.

