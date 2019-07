Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld/Meiderich/Homberg/Moers: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Duisburg u. der Polizei:Vollstreckung von Haftbefehlen u. Durchsuchungsbeschlüssen gegen mutmaßliche Drogenhändler

Duisburg (ots)

Seit 12 Uhr trifft die Polizei am heutigen Dienstag (2. Juli) mit einem Großaufgebot Maßnahmen in den Stadtteilen Hochfeld, Meiderich und Homberg sowie in Moers. Die Maßnahmen richten sich gegen mehrere Beschuldigte, die im Verdacht stehen, als Mitglied einer Bande mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge Handel zu treiben. Es liegen Anhaltspunkte für Bezüge zur Clankriminalität vor. Die Polizisten durchsuchen zahlreiche Wohnungen und Gewerbeobjekte und vollstrecken mehrere Haftbefehle. Den Maßnahmen gingen monatelange Ermittlungen voraus. Seit September 2018 untersucht eine Ermittlungskommission der Polizei Duisburg unter Leitung der Duisburger Staatsanwaltschaft die näheren Tatumstände.

Hinweis für Pressevertreter: Für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen sind die jeweiligen Einsatzräume teilweise abgesperrt. Die Pressestelle der Polizei Duisburg hat am Dienstag (2. Juli) ab sofort am Hochfelder Markt eine Anlaufstelle für Medienvertreter eingerichtet. Sofern polizeiliche Maßnahmen nicht gestört werden, besteht die Möglichkeit, den Einsatzraum in Begleitung eines Pressesprechers der Duisburger Polizei während des Einsatzes zu betreten. (dab)

