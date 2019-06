PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Zusammenstoß im Begegnungsverkehr auf der Aarstraße

Bad Schwalbach (ots)

Am Samstag dem 28.06.19, 21.50 Uhr, kam es auf der B54 zwischen Bad Schwalbach und Taunusstein zu einem Zusammenstoß zweier Pkw im Begegnungsverkehr Ein 38-jähriger Mann aus Hünstetten fuhr mit seiner Corvette auf der Aarstraße von Bad Schwalbach in Richtung Taunusstein. Auf der kurvenreichen Strecke verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit dem Pkw einer entgegen kommenden 47-jährigen Taunussteinerin. Durch den Aufprall kam der Pkw der Taunussteinerin ins Schleudern, wurde nach rechts in die Bankette abgewiesen und schleuderte dann wieder nach links in den Gegenverkehr und in die dortige Leitplanke. Die Fahrerin wurde leicht verletzt und zur Weiterbehandlung in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht. Der Fahrer der Corvette blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf 35,000EUR geschätzt. Ermittlungen gegen den Fahrer der Corvette wegen Straßenverkehrsgefährdung wurden aufgenommen. La.

