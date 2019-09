Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal-Hohenhausen. Drei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall.

Lippe (ots)

Beim Abbiegen übersah eine 49-jährige Blombergerin in ihrem Opel am Donnerstagabend einen vorfahrtberechtigten PKW und kollidierte mit dem Fahrzeug. Die 49-Jährige wollte mit ihrem 46-jährigen Beifahrer aus dem Gewerbegebiet nach links auf die Straße Echternhagen in Richtung Hohenhausen abbiegen. Dabei stieß sie mit dem Renault eines 22-jährigen Lemgoers zusammen, der in Fahrtrichtung Vlotho unterwegs war. Der Renault kam ins Schleudern und überschlug sich, bevor er im Straßengraben zum Stehen kam. Alle drei Personen wurden schwer verletzt und mussten zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Der Sachschaden liegt bei etwa 45 000 Euro.

