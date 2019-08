Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Singhofen - Sachbeschädigung durch Graffitisprühereien, Zeugen gesucht

Singhofen (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 29.08.2019 auf Freitag, 30.08.2019 kam es in der Ortslage und Ortsrandlage von Singhofen zu einer Vielzahl von Sachbeschädigungen durch Graffitisprühereien. Mit grüner und schwarzer Farbe wurden die Bushaltestelle in der Ortsmitte, ein unter Denkmalschutz stehendes Windrad, eine Außenwand eines Discounters, zwei Werbetafeln sowie eine Heuballenlagerstätte durch die Schmierereien beschädigt. Außer diverser sexistischer Wörter wurden obszöne Zeichnungen sowie Symbole aufgesprüht, die unter den Tatbestand der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen fallen.

Die Polizeiinspektion Bad Ems bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, diese unter der Telefonnummer 02603 / 9700 zu melden.

