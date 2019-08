Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Einbruch in leerstehendes ehemaliges Hotelgebäude

Hachenburg (ots)

In der Zeit vom 26.08.2019, 16:00 Uhr bis 30.08.2019, 16:00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein ehemaliges Hotel in Bad Marienberg, Nassauische Straße, ein. Das Objekt ist leerstehend und wird derzeit umgebaut. Den Ermittlungen zufolge drangen Unbekannte mittels Einschlagen einer Fensterscheibe ins Kellergeschoß des Anwesens ein. Nachfolgend wurde das Anwesen betreten, ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei Hachenburg bittet um sachdienliche Hinweise unter 02662/95580.

