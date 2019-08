Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung an PKW

Höhn (ots)

Der Geschädigte parkte seinen schwarzen 3er BMW auf dem geschotterten Parkplatz zwischen der Grundschule und der Förderschule in Höhn. Hier wurde der PKW am 29.08.2019 zwischen 8.00 und 14.00 Uhr durch unbekannte Täter verkratzt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Westerburg in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Westerburg

Jahnstraße 5

56457 Westerburg



Telefon: 02663 9805-0

Telefax: 02663 9805-100

