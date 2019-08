Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Unfall zwischen Radfahrer und Mofa

Diez (ots)

Am Dienstag, gegen 17:05 Uhr, befuhren ein Radfahrer und eine Mofafahrerin in entgegengesetzter Richtung einen Radweg am Ortsrand von Diez. In einem abschüssigen Kurvenbereich wurde das Rechtsfahrgebot missachtet, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Beide Fahrer stürzten und verletzten sich leicht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell