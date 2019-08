Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Zeugen gesucht nach Sachbeschädigung an Fahrzeug

Rennerod (ots)

Am 27.08.2019 zwischen 11:15 Uhr und 13:15 Uhr kam es auf einem Parkplatz in der Hauptstr. 27 in Rennerod zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Fahrzeug.

Im oben genannten Zeitraum wurde die Motorhaube eines dort abgestellter Mercedes Benz mit einem ca. 28 cm langen Kratzer durch den/die unbekannten Täter beschädigt .

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Westerburg unter der 02663-98050.

