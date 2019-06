Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

FW-LFVSH: Medieneinladung: 4500 Jugendfeuerwehrleute im Hansa-Park

Kiel (ots)

Das gab´s noch nie: Ministerpräsident Daniel Günther und Innenminister Hans-Joachim Grote begrüßen 4500 Mitglieder der Jugendfeuerwehren

Kiel/Sierksdorf. Rund 4500 Jugendliche aus den 439 Jugendfeuerwehren Schles-wig-Holsteins kommen am Samstag, dem 15. Juni 2019, zum "14. Aktionstag der Jugendfeuerwehren" im HANSA-PARK Sierksdorf an der Ostsee zusammen. Der "HANSA PARK" öffnet um 9 Uhr seine Tore und bietet Spaß und Action für die Mitglieder der Jugendfeuerwehren. Mit dabei sind erstmals gleich Spitzenpolitiker, die mit den Jugendlichen ins Gespräch kommen wollen. Am späten Vormittag wird Innenminister Hans-Joachim Grote sich mit Landes-Jugendfeuerwehrwart Dirk Tschechne und den Kreis- und Stadt-Jugendfeuerwehrwarten des Landes zu einem "jugendpolitischen Meinungsaustausch" treffen und danach das Gespräch mit möglichst vielen Jugendfeuerwehrangehörigen im Park suchen. Am Nachmittag hat Ministerpräsident Daniel Günther sein Kommen zugesagt. Er will sich Zeit neh-men, um dem Feuerwehrnachwuchs einerseits für seine tollen Leistungen zu dan-ken, aber auch um zu hören, wo ggbf. der Schuh drückt und Politik helfen kann. Vertreter der Medien laden wir herzlich ein. Für Vertreter der elektronischen Medien bieten wir Actionbilder und O-Töne mit Mitgliedern der Jugendfeuerwehr. Für ein gemeinsames Foto mit Jugendfeuerwehrangehörigen und dem Innenminister finden Sie sich bitte gegen 11 Uhr am "Fischer Hus" ein. Das Eintreffen des Ministerpräsidenten im Park ist gegen 15 Uhr geplant. Ein gemeinsames Foto mit beiden Politikern ist aus Termingründen nicht möglich. Um ihre Anmeldung unter der Nummer 0177 / 2745486 oder Mail Bauer@LFV-SH.de wird jedoch bis Freitagmittag zwingend gebeten, um Ihnen den Eintritt in den Park sichern zu können.

Der "14. Aktionstag der Jugendfeuerwehren" ist eine Gemeinschaftsaktion des HANSA-PARK mit dem Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein. Ziel des Ver-bandes ist es, ein attraktives Erlebnis für Mitglieder der Jugendabteilungen in den Feuerwehren zu schaffen und dieses Ehrenamt dadurch noch attraktiver zu machen. Der HANSA-PARK unterstützt den Tag durch außerordentlich günstige Sonderkonditionen für die Jugendfeuerwehren.

