Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrlässige Brandstiftung, fahrlässige Körperverletzung, Beleidigung

Einbeck (ots)

Am Sonntag, d. 21.04.2019, gegen 18.54h kam es in Einbeck, Mühlenbergstraße in einem Mehrfamilienhaus zu einer starken Rauchentwicklung, da eine Mieterin beim Zubereiten einer Speise vermutlich eingeschlafen war und sie vergessen hatte, den Herd auszuschalten. Die alamierte Feuerwehr konnte das entstandene Feuer schnell löschen und begann mit der Belüftung der Wohnung. Hierbei wurden sie, sowie die eingesetzten Polizeibeamtem von der Mieterin mehrfach lautstark beleidigt. Da die Bewohnerin erheblich alkoholisiert war, wurde ihr eine Blutprobe entnommen und es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Infolge einer Rauchgasintoxikation musste eine weitere Bewohnerin des Hauses dem Einbecker Bürgerspital zwecks Behandlung zugeführt werden.

