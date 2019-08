Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle

Montabaur (ots)

Am 23.08.19, 16.55 Uhr, wurde ein in einer seitlichen Parkbucht geparkter Pkw Kia Picanto in Montabaur, Bahnallee, durch einen anderen Pkw am linken Außenspiegel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An dem geparkten Kia Picanto entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro.

