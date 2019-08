Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Kradfahrer

Norken (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Kradfahrer kam es am Samstag, 31.08.2019, 11:55 Uhr, in der Gemarkung Norken, an der Einmündung L 287/K 27. Demnach befuhr ein 84jähriger PKW-Fahrer die K 27 aus Richtung Norken kommend und wollte auf die L 287 einbiegen. Hierbei mißachtete er die Vorfahrt eines 28jährigen Kradfahrers, welcher die L 287 aus Richtung Kirburg kommend befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision und der Motorradfahrer kam zu Fall auf der Fahrbahn. Dieser zog sich hierbei leichte Verletzungen zu.

