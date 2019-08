Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Versuchter Einbruch in Garage

Großseifen (ots)

In der Zeit vom 30.08.2019, 18:00 bis 31.08.2019, 10:00 Uhr, wurde versucht in die Garage eines Mehrfamilienhauses in Großseifen, Höhenstraße, einzudringen. Hierbei wurde versucht, das Schloß des Garagentores aufzubohren. Der Versuch mißlang, ein Eindringen in die Garage ist nicht erfolgt. Wer zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Bereich der Höhenstraße Großseifen gemacht hat, sollte diese der Polizei in Hachenburg unter 02662-95580 mitteilen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell