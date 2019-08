Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.08.2019 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Adelsheim: Vorrang missachtet - zwei leicht Verletzte

Zwei leicht Verletzte und Sachschaden in Höhe von knapp 25.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Montag, um circa 10 Uhr bei Adelsheim. Der 52-jährige Fahrer eines Skodas befuhr den Gemeindeverbindungsweg von Adelsheim kommend in Fahrtrichtung Leibenstadt. Nach einem Waldstück bog der Fahrer nach links in einen Feldweg ab und missachtet hierbei den entgegenkommenden VW eines 34-Jährigen. Die Fahrzeuge kollidierten miteinander, sodass der Beifahrer des Skodas sowie die Beifahrerin des VWs leicht verletzt wurden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Mosbach-Neckarelz: Anhängerplane beschädigt - Zeugen gesucht

Unbekannte beschädigten in dem Zeitraum von Sonntag, 21 Uhr, bis Montag, 9 Uhr, die Plane eines Anhängers in der Martin-Luther-Straße in Mosbach Neckarelz. Der Anhänger war vor einem Wohnanwesen abgestellt. Die Plane wurde durch einen horizontalen circa 20 Zentimeter langen Schnitt beschädigt. Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten, geben können werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach zu wenden.

Mosbach: In Büro eingebrochen - Zeugen gesucht

Ziel eines Einbruchs von Unbekannten war in dem Zeitraum von 19. Juli bis 19. August ein Büro in der Neckarelzer Straße in Mosbach. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Innere des Gebäudes. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von knapp 1.000 Euro. Ob etwas entwendet wurde ist bislang noch unklar. Zeugen die im tatrelevanten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach zu wenden.

Haßmersheim: Mähroboter gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten in dem Zeitraum von Sonntag, 22 Uhr, bis Montag, 8 Uhr, einen Mähroboter von einem Sportplatz in der Neckarstraße in Haßmersheim. Im Rahmen einer Absuche konnte der Mäher circa 200 Meter vom Sportplatz entfernt unter einem Baum mit Ästen und Gras abgedeckt aufgefunden werden. Wer kann Hinweise zu den Unbekannten geben? Diese nimmt der Polizeiposten Adelsheim unter der Telefonnummer 06262 9177080 entgegen.

