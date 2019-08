Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PM des PP Heilbronn vom 19.08.2019, Stand 21.30 Uhr

Heilbronn (ots)

Main-Tauber-Kreis Werbach-Höhefeld: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt Schwere Verletzungen erlitt ein 48-jähriger Krad-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Montag um 20.25 Uhr auf der K 2821. Der 48-Jährige fuhr mit seiner Yamaha von Niklashausen kommend in Richtung der K 2824. Im Bereich einer Rechtskurve kam er bei einem Ausweichmanöver wegen eines Tiers nach links von der Fahrbahn ab. Der 48-Jährige wurde nach seiner Erstversorgung durch das DRK ins Krankenhaus verbracht. An dem Kraftrad Yamaha entstand ein Sachschaden von ca. 4 000 Euro.

