Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: (Maikammer) Mit 1,65 Promille und 3 Kleinkindern unterwegs

Bild-Infos

Download

Maikammer (ots)

Am 06.04.2019 gegen 18:30 Uhr fiel eine 39-jährige Neustädterin auf der L 516 zwischen Maikammer und Neustadt durch ihre unsichere Fahrweise auf. Das Fahrzeug kam immer wieder leicht von der Fahrbahn ab und geriet durch "Schlangenlinien" sogar in den Gegenverkehr. Bei der Kontrolle stieg die Frau dann schwankend aus dem Fahrzeug aus. Im Fahrzeug selbst konnten 3 Kleinkinder festgestellt werden. Ein Alkotest ergab vor Ort einen Wert von 1,65 Promille. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen, ihr Führerschein wurde sichergestellt. Die Kinder wurden an den Vater übergeben.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Edenkoben

PK Sebastian Bollinger

Telefon: 06323-955-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell