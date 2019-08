POL-CUX: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 10.08.2019

Polizeiinspektion Cuxhaven

Cuxhaven: Hochsitze beschädigt und Nagelbretter ausgelegt ++Warnhinweis der Polizei++

Insgesamt 4 Hochsitze wurden durch bislang unbekannte(n) Täter im Wernerwald beschädigt. Bei allen Hochsitzen wurden die Pfosten durchsägt. Die Tatzeit wird zwischen Dienstag, 06.08.2019, und Donnerstag, 08.08.2019, vermutet. Zeitgleich wurden an mindestens zwei Stellen im Wernerwald Nagelbretter ausgelegt, durch die bereits eine Person verletzt (Pressemeldung vom 08.08.2019), und ein Pkw beschädigt wurden. Die Polizei warnt vor möglichen weiteren Nagelbrettern im Bereich des Wernerwaldes. Es handelt sich um ca. 20 cm lange Bretter, in denen Nägel von ca. 10 cm Länge stecken. Die gefundenen Bretter wurden leicht in den dortigen Boden eingegraben, so dass sie schnell zu übersehen sind. Ob zwischen den abgesägten Hochsitzen und dem Auslegen der Nagelbretter ein Zusammenhang bestehe oder welche Zielrichtung der oder die Täter verfolgen, sei bislang unklar, so die Polizei. Weiterhin bittet die Polizei unter 04721 / 5730 um Zeugenhinweise zu dem oder den Täter(n).

Bereich Schiffdorf

Verkehrsunfallflucht in 27619 Schiffdorf-Spaden

Bereits am 08.08.2019, in der Zeit von 07.30 Uhr bis 17.00 Uhr, kam es in 27619 Schiffdorf-Spaden, Straße An der Arend, zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei stieß ein unbekannter Fahrzeugführer gegen einen goldfarbenen PKW der Marke Hyundai und beschädigte diesen an der Fahrzeugfront. Das Fahrzeug stand in Höhe des dortigen Kindergartens. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500.- Euro. Hinweise auf den Verursacher bitte an die Polizei in Schiffdorf unter 04706-9480.

Verkehrsunfallflucht in 27619 Schiffdorf

In der Zeit vom 08.08.19, 20.00 Uhr, bis 09.08.2019, 11.30 Uhr, ereignete sich in 27619 Schiffdorf, Sellstedter Straße, in Höhe Haus-Nr. 13, eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei stieß ein unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich beim Rangieren, gegen einen geparkten BMW und beschädigte diesen an der Stoßstange und am Außenspiegel. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1.000.- Euro. Hinweise auf den Verursacher bitte an die Polizei in Schiffdorf unter 04706-9480.

Verkehrsunfallflucht in 27612 Loxstedt

Am 09.08.2019, in der Zeit von 11.00 Uhr bis 11.20 Uhr, kam es in 27612 Loxstedt, Bahnhofstraße 75, zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei stieß ein unbekannter Fahrzeugführer gegen einen geparkten Transporter mit Anhänger. Beim Vorbeifahren geriet der Verursacher mit der rechten Fahrzeugseite gegen den Anhänger und beschädigte diesen erheblich. Auch das verursachende Fahrzeug dürfte an der rechten Fahrzeugseite erheblich beschädigt worden sein. Am Unfallort wurden silberne Lackpartikel und rote Teile einer Kunststoffabdeckung aufgefunden. Der Schaden an dem Anhänger beläuft sich auf ca. 2.000.- Euro. Hinweise auf den Verursacher bitte an die Polizei in Schiffdorf unter 04706-9480.

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person in 27628 Hagen.

Am 09.08.2019, um 15.12 Uhr, bog ein 81-jähriger Uthleder mit seinem PKW Audi in 27628 Hagen vom Amselweg in die Straße Amtsdamm ein. Hierbei beachtete der 81-jährige nicht die Vorfahrt einer 51-jährigen Uthlederin, welche mit ihrem PKW Opel die bevorrechtigte Straße Amtsdamm befuhr. Es kam zur Kollision zwischen den Fahrzeugen. Hierbei verletzte sich die Uthlederin leicht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 5.500.- Euro.

