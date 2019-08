Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbrecher erbeuten Schmuck

Cuxhaven (ots)

Schmuck aus Wohnhaus gestohlen

Otterndorf. Am Dienstag (06.08.2019) kam es im Zeitraum zwischen 9:15 Uhr und 11:45 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Christoph-Lange-Straße in Otterndorf. Die unbekannten Täter gelangten durch ein Fenster in das Haus und entwendeten unter anderem vorgefundenen Schmuck. Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Cuxhaven (Tel.: 04721-5730) zu wenden.

Einbrecher erbeuten Schmuck

Uthlede. Am gestrigen Mittwoch (07.08.19) verschafften sich bisher unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt in ein Einfamilienhaus in der "Achterstraße" in Uthlede. Die Täter konnten bei der Tat unter anderem Schmuck, Armbanduhren und Bargeld entwenden. Der Einbruch dürfte sich in der Zeit zwischen 15:15 Uhr bis 18 Uhr ereignet haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Schiffdorf (Tel.: 04706-9480) zu wenden.

