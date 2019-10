Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - 6.000 Euro Sachschaden nach Unfallflucht in Erwitte

Erwitte (ots)

Die Polizei bilanzierte zirka 6.000 Euro Sachschaden nach einer Unfallflucht in Erwitte an der B1. Am Montag, gegen 20.40 Uhr, fuhr der Fahrer eines grauen Autos, gegen einen am Straßenrand der Soester Straße geparkten schwarzen Kia Ceed. Die gesamte Seite des Wagens wurde hierbei stark beschädigt. Statt sich um die Schadenregulierung zu kümmern, entfernte sich der Fahrer oder die Fahrerin des grauen Wagens. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell