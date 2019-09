Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte - Schwerer Verkehrsunfall

Anröchte (ots)

Am Montagmorgen, gegen 10:00 Uhr, kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Belecker Straße. Eine 71-jährige Anröchterin missachtete beim Abbiegen auf die Effelner Straße in Richtung Effeln die Vorfahrt eines 73-jährigen Warsteiners. Die beiden Fahrzeuge prallten frontal voreinander. Der schwarze Suzuki des Mannes, der aus Warstein kommend unterwegs war, wurde durch den Aufprall auf ein angrenzendes Feld geschleudert. Er wurde schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin des weißen Opel blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 25000 Euro. (wo)

