Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - In Apotheke eingebrochen

Wickede (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 10.10 Uhr, bemerkte ein Zeuge, dass die Eingangstür einer Apotheke in der Hauptstraße nicht verschlossen war. Es konnte nach Eintreffen der Polizei rekonstruiert werden, dass ein unbekannter Täter in der Zeit zwischen Samstag, 13 Uhr und Sonntag, 10.10 Uhr, in die Apotheke gelangt sein musste. An den beiden Eingangstüren wurden Hebelspuren aufgefunden. Eine der beiden Türen stand offen. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete der Unbekannte aus den Räumlichkeiten des Geschäftes Bargeld. Da ein Toilettenfenster offen stand besteht der Verdacht, dass er das Gebäude hierüber verlassen haben könnte. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

