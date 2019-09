Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Parkplatzrempler zuhause bemerkt

Soest (ots)

Eine Soester Autofahrerin parkte am Samstag, in der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 17.15 Uhr, ihren blauen Ford Ka auf dem Parkplatz eines Baumarktes im Seidenstückerweg in Soest. Von dort aus fuhr sie nachhause, wo man am nächsten Tag einen Unfallschaden in Höhe von zirka 2.500 Euro feststellte. Die Autofahrerin schließt aus, dass der Unfallschaden nach dem Baumarktbesuch entstanden sein kann. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

