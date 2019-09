Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Zeugen für Unfall gesucht ! Hinweise an die Sinsheimer Polizei

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Sinsheim-Reihen: Am Montagmorgen war ein 37-Jähriger mit seinem VW in der Ernst-Wegenroth-Straße in Fahrtrichtung Ittlingen unterwegs, als er urplötzlich auf die Gegenfahrbahn kam und mit einem Ford Mondeo eines aus Gemmingen stammenden Mannes zusammengestoßen war. Beide Autos, an denen Schaden von je 2.000 Euro entstand, waren noch fahrbereit. Die Männer überstanden den Crash ohne Verletzungen. Verkehrsteilnehmer, die evtl. den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/6900, zu melden.

