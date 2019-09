Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg: Automaten aufgebrochen - Wer hat Beobachtungen gemacht ? Hinweise an die Wieslocher Polizei

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht zum Montag brachen bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte "Im Holder" brachial über ein Fenster ein. Im Innern wuchteten die Einbrecher drei Geldspielautomaten auf und entnahmen daraus Bargeld in aktuell nicht bekannter Höhe. Tatzeit war zwischen Sonntagabend, 22.45 Uhr und Montagmorgen, 6.30 Uhr. Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090, in Verbindung zu setzen.

