Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfall unter Alkoholeinwirkung und ohne Fahrerlaubnis

Mannheim (ots)

Am frühen Dienstagmorgen, kurz nach 2 Uhr, war ein 33-järhiger Audi-Fahrer auf der B 38 in Richtung Mannheim unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve, Höhe Rebenstraße, kam er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit den Leitplanken. Ohne anzuhalten fuhr der Mann zunächst weiter bis in die Mannheimer Straße, wo sein Fahrzeug schließlich liegen blieb. Als er sich zu Fuß von dannen machen wollte, wurde der 33-Jährige von einem Zeugen angesprochen und was ihn dann dazu veranlasste, auf die Polizei zu warten. Bei der Unfallaufnahme fiel den Beamten sofort die Alkoholisierung des Mannes auf. Über 1,6 Promille brachte ein erster Test. Eine Blutentnahme war daraufhin zwingend. Darüber hinaus besteht der Verdacht, dass der 33-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, was derzeit noch überprüft wird. Auch die Ermittlungen wegen Verdachts der Unfallflucht sind aufgenommen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 10.000.- Euro.

