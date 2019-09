Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch: Radfahrer stürzt und verletzt sich

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagnachmittag verständigte eine Frau die Rettungskräfte, da sie im Einmündungsbereich des Brühler Pfads einen am Boden liegenden und verletzten Radfahrer angetroffen hatte. Der aus Leimen stammende Mann kam offenbar aufgrund der verschmutzten Fahrbahn sowie wegen Rollsplitts zu Fall. Nach der Erstbehandlung an der Unfallstelle durch den Notarzt wurde er mittels Rettungswagen in ein Heidelberger Krankenhaus eingeliefert. Die Angehörigen des Mannes wurden informiert.

