Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch: 68-jährige Radfahrerin bei Unfall verletzt - Einlieferung ins Krankenhaus

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Einmündungsbereich Schwetzinger Straße/Schillerstraße kam es am Montag gegen 18 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem die beteiligte Radfahrerin verletzt wurde und nach der Erstbehandlung an der Unfallstelle in einem Krankenhaus weiterbehandelt werden musste. Ein aus Ketsch stammender VW-Fahrer erfasste beim Einfahren in den Einmündungsbereich die 68-Jährige, die daraufhin stürzte. Der entstandene Schaden ist gering. Nach Abschluss der Ermittlungen sieht der Mann einer Anzeige entgegen.

