Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Oftersheim: 5.000 Euro Schaden bei Crash in der Heidelberger Straße

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Verkehrsbedingt halten musste am Montagmittag gegen 12 Uhr ein Mercedes-Fahrer in der Heidelberger Straße. Vermutlich infolge Unachtsamkeit fuhr der nachfolgende BMW-Fahrer aus Edingen-Neckarhausen auf, wodurch an beiden Autos Schaden entstand. Der Mercedes war zudem nicht mehr fahrbereit, so dass ein Abschleppunternehmen hinzugezogen werden musste. Dessen Fahrer klagte bei der Unfallaufnahme über Verletzungen und wollte sich ggf. selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Insgesamt beträgt der Gesamtschaden rund 5.000 Euro.

