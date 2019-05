Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Pressebericht der Polizeiinspektion Adenau für den Zeitraum 10.05.-12.05.2019

Dienstgebiet PI Adenau (ots)

Einbruch in Pkw

Baar. Zu einem Diebstahl aus einem geparkten Pkw Audi kam es im Tatzeitraum zwischen Donnerstag, den 09.05.2019 gegen 22:00 Uhr bis Freitag, den 10.05.2019 gegen 06:40 Uhr, in der Ortslage Baar. Demnach wurde hier eine Seitenscheibe des vorgenannten Pkw eingeschlagen, der in einer Hofeinfahrt im Bereich der Buchholzstraße geparkt stand. Aus dem Fahrzeuginnenraum wurden durch den bislang unbekannten Täter Wertgenstände entwendet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 300 Euro.

Verkehrsunfall mit Flucht

Weibern. Geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro entstand bei einer Verkehrsunfallflucht, die sich im Zeitraum zwischen Donnerstag, den 09.05.2019 auf Freitag, den 10.05.2019 gegen 14:45 Uhr, im Bereich der Kirchstraße in Weibern ereignete. Demnach wurde hier ein ordnungsgemäß parkender Pkw Mercedes-Benz im Bereich der Beifahrerseite beschädigt. Der verantwortliche Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne einer Schadensregulierung nachzukommen.

Sachbeschädigung an Pkw

Adenau. Zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw VW Golf, kam es am Freitag, den 10.05.2019, in der Zeit zwischen 13:40 Uhr bis 15:30 Uhr. Demnach parkte der Fahrzeughalter sein vorgenanntes Fahrzeug auf einem Parkplatz im Bereich der Kirchstraße in Adenau. Bei seiner Rückkehr an sein Fahrzeug stellte der Geschädigte eine ihm bis dato unbekannte Beschädigung in Form eines Kratzers an der Fahrertür seines Pkw fest, wonach der Pkw offensichtlich mutwillig durch einen bislang unbekannten Täter beschädigt wurde. Der entstandene Sachschaden wird hier auf eine Summe von ca. 500 Euro geschätzt.

Diebstahl einer Hundehütte

Aremberg. Eine Hundehütte, im geschätzten Wert von ca. 240 Euro, wurde in der Zeit zwischen Freitag, den 10.05.2019 gegen 21:15 Uhr bis Samstag, den 11.05.2019 gegen 01:45 Uhr, von einem derzeit unbekannten Täter von einem Grundstück in der Burgstraße entwendet.

Zeugen, die Angaben zu den vorgeschilderten Sachverhalten machen können, werden gebeten sich unter der Tel.: 02691/925-0 bei der Polizei in Adenau zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Adenau



Telefon: 02691/925-0

piadenau.wach@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell