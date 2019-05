Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Pressebericht der Polizeiinspektion Mayen für das Wochenende 10.-12.05.2019

Polch (ots)

Verkehrsunfall mit Flucht

Am Freitag, den 10.05.2019 kam es gegen 11 Uhr in der Klöppelstraße in Polch zu einem Verkehrsunfall. Ein weißes Fahrzeug beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten PKW. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Mayen unter 02651-8010 entgegen.

Mayen - Einbruchsversuch in Werkstatt

Im Zeitraum von Dienstagabend bis Freitagmorgen (07.-10.05.2019) kam es zu einem Einbruchsversuch an dem Bürogebäude einer Werkstatt in der Koblenzer Straße in Mayen. Der Eigentümer stellte Hebelspuren an einem Fenster fest. Offenbar gelang es dem oder den Täter nicht, in der Gebäudeinnere zu gelangen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Mayen unter 02651-8010 entgegen.

Mayen/Mendig - Keller unter Wasser

Am Samstag, den 11.05.2019 kam es aufgrund starker Regenfälle zu Wassereinbrüchen in Keller in Mayen und Mendig. Die betroffenen Keller wurden durch die örtlichen Feuerwehren ausgepumpt.

Mayen - Verkehrsunfall mit Flucht

Am 11.05.2019 kam es im Zeitraum von 18:30 bis 19:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem OBI-Parkplatz in Mayen. Ein geparkter PKW wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Mayen unter 02651-8010 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell