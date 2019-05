Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Mayen (ots)

Am 10.05.2019 um 23:50 Uhr ist es auf der L 96 zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen gekommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 22-Jähriger die Landesstraße, welche in diesem Streckenabschnitt für den Fahrzeugverkehr aufgrund einer Baustelle gesperrt war, von Bermel in Fahrtrichtung Monreal und kollidierte mit zwei auf der Fahrbahn befindlichen Sand- und Schutthaufen. Durch den Aufprall wurden zwei der fünf Fahrzeuginsassen verletzt. Eine Person musste aus dem Pkw-Font gerettet werden. Hierzu waren neben Kräften des Rettungsdienstes auch die Freiwilligen Feuerwehren der Verbandsgemeinde Vordereifel im Einsatz. Am neuwertigen Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.

