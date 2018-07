POL-EN: Sprockhövel - Pkw kam von der Fahrbahn ab

Sprockhövel (ots) - Am 08.07.2018, gegen 12.40 Uhr, befuhr ein 78-jähriger Wittener mit einem Opel Vectra die Silscheder Straße in Richtung Haßlinghausen. In Höhe der Lagerstraße kam er aus bisher unbekannten Gründen mit seinem Fahrzeug nach links ab, wobei er eine Böschung herunterfuhr und gegen mehrere Büsche und Bäume prallte. Verkehrsteilnehmer hielten sofort an und leisteten dem leicht verletzten Fahrer bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Der nicht mehr fahrbereite Pkw wurde abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell