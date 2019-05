Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Ladendiebe in Ulmen festgenommen

Ulmen (ots)

Nach dem Hinweis einer Zeugin wurden am Mittwochnachmittag auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in Ulmen zwei Männer festgenommen, denen zahlreiche Ladendiebstähle vorgeworfen werden. Der sichergestellte Lieferwagen der beiden 41- und 42-jährigen Männer aus Polen war bis unters Dach vollgestopft mit Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen und Alkoholika. Die beiden Tatverdächtigen wurden am Donnerstag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Koblenz einem Haftrichter vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell