POL-PDMY: Pressebericht der Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler vom 10.05. bis 12.05.2019

Im Stadtteil Walporzheim konnte am Freitagabend bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle ein Fahrzeugführer festgestellt werden, welcher einen PKW unter erheblichem Alkoholeinfluss führte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 3,27 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eröffnet. Der Führerschein wurde im Rahmen der vorläufigen Entziehung der Fahrerlaubnis in amtliche Verwahrung genommen. Der Fahrzeugführer darf nun keine fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeuge mehr im Straßenverkehr führen.

Am frühen Samstagmorgen kam es im Stadtteil Lohrsdorf zu einem Brand auf einem Firmengelände. Bei Eintreffen der eingesetzten Beamten stand ein, als Bürogebäude genutztes Holzhaus in Flammen. Insgesamt waren 23 Feuerwehrleute mit den Löscharbeiten beschäftigt, welche das fast vollständige Abbrennen des Gebäudes nicht mehr verhindern konnten. Glücklicherweise kam es zu keinen Personenschäden. Die geschätzte Schadenshöhe beträgt etwa 60000EUR. Als Brandursache wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Der Brandort wurde beschlagnahmt und die Folgeermittlungen werden durch die Kriminalinspektion Mayen durchgeführt.

Am Samstagmorgen kam es zu einem Taschendiebstahl während des Einkaufs in einem Supermarkt in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Der Geschädigten wurde unbemerkt die Geldbörse aus der geschlossenen Handtasche entwendet. Bereits kurze Zeit später nutze der Täter die EC-Karte der Geschädigten um einen Geldbetrag von 1000EUR an einem Bankautomaten abzuheben.

Am Samstagmittag ereignete sich im Vodafone-Shop in Bad Neuenahr ein Ladendiebstahl. Während eines Verkaufsgesprächs nutzten zwei männliche Täter die Ablenkung des Geschäftsführers und nahmen zwei hochwertige, diebstahlgesicherte Smartphones vom Ausstellungsständer. Als der Geschäftsführer den Diebstahl bemerkt, flüchten die zwei Täter fußläufig in Richtung Ahr. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen gelang es den Tätern zu entkommen.

