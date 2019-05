Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Pressebericht der Polizeiinspektion Remagen vom 10.05.19 - 12.05.19

Remagen (ots)

Feueralarm Kaufland:

Am Freitag kam es zur Mittagszeit zur Auslösung eines Feueralarms im Kaufland Sinzig. Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Sinzig sowie die Polizei Remagen wurden alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich lediglich um einen Probealarm gehandelt hatte. Ein Echtalarm lag glücklicherweise nicht vor.

Betrugsversuch durch "Enkeltrick":

Sowohl am Freitag, als auch am Samstag kam es erneut zu sogenannten Enkeltrick Betrugsversuchen in Remagen. Die Täter gaben sich als angebliche Familienangehörige der Opfer aus, um so an deren Vermögen zu gelangen. Da die Täter es jedoch mit schlagfertigen Mitbürgern zu tun hatten, blieben beide Versuche erfolglos. Die Polizei Remagen weist darauf hin, bei ähnlichen Anrufen grundsätzlich misstrauisch zu sein und niemals Geld an unbekannte Personen zu übergeben.

Person in Gewahrsam genommen:

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in einem Mehrfamilienhaus in Remagen zu einem Streit. Bei den Schlichtungsversuchen durch die hinzugerufene Polizei wurden die Beamten durch eine männliche Person mehrfach beleidigt. Die Person stand wohl unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol. Nachdem der Mann im Anschluss noch selbst die PI Remagen aufsuchte und dort abermals die Beamten massiv beleidigte, wurde er in Gewahrsam genommen. Nachdem er sich über die Nacht wieder beruhigt hatte, konnte der Mann letztlich wieder entlassen werden. Es erwartet ihn ein Strafverfahren.

Unfall unter Einfluss von Btm:

Am Samstagmorgen kam es auf der Birresdorfer Straße in Remagen zu einem Verkehrsunfall. Ein PKW kam auf regennasser Fahrbahn von dieser ab, kippte auf die Fahrerseite und blieb im Straßengraben liegen. Die Fahrzeugführerin stand vor Ort unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, weshalb eine Blutentnahme erforderlich und der Führerschein durch die Polizei eingezogen wurde. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Durch das Unfallgeschehen kam niemand zu schaden.

