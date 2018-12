POL-HL: OH- Bundesstraße 76- Eutin- Ortsumgehung / 4 Verletzte bei Unfall

Lübeck (ots) - Am vergangenen Freitagnachmittag (07.12.) kam es auf der Bundesstraße 76 zu einem Unfall. Zwei Fahrzeuge waren beteiligt. Von den sechs Insassen mussten vier in Krankenhäuser gefahren werden.

Eine 69-jährige Ostholsteinerin wollte gegen 16:30 Uhr mit ihrem Opel Zafira von der Ortstangente nach links in Richtung Braaker Landstraße abbiegen. Offenbar übersah sie dabei den entgegenkommenden Suzuki Swift, welcher in Richtung Plön fuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Unfall. Im Zafira befand sich neben der Fahrerin eine 47-jährige Frau. Beide wurden verletzt und in Krankenhäuser gefahren. Zwei Kinder (4 und 7 Jahre) saßen auf der Rücksitzbank und wurden nicht verletzt. Der 22-jährige Fahrer des Swifts wurde ebenfalls verletzt und kam ins Krankenhaus.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn war teilweise bis 18 Uhr gesperrt.

