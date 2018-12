Moers (ots) - Unbekannte brachen in der Zeit von Freitag, 04.30 Uhr, bis Sonntag, 21.00 Uhr, in ein Reihenhaus an der Straße Rominter Heide ein. Sie erbeuteten Bargeld und Schmuck.

Auch an der Bergheimer Straße, der Hopfenstraße sowie der Franz-Haniel-Straße schlugen Einbrecher zu. Sie erbeuteten hier u.a. ein IPad, eine Geldkassette, Schmuck und Bargeld.

An der Baumstraße lösten Langfinger am Sonntag gegen 04.37 Uhr einen Alarm aus, als sie in den Keller eines Einfamilienhauses einstiegen. Die Täter entkamen unerkannt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo in Moers, Tel.: 02841 / 1710.

