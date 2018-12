Lübeck (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (09. Dezember 2018) urinierte ein Mann auf der Tanzfläche einer Großraumdiskothek in Lübeck St. Lorenz und traf dabei mindestens zwei Gäste an den Beinen. Da er sich nach der Tat nicht einsichtig zeigte und einen Platzverweis nicht befolgte, endete der Abend für ihn im Polizeigewahrsam.

Eine 19-Jährige und ein 20-Jähriger hielten sich gegen 04:10 Uhr auf der Tanzfläche einer Großraumdiskothek Bei der Lohmühle auf, als sie einen Mann erkannten, der sein Genital entblößt hatte und auf der Tanzfläche urinierte. Der junge Mann wurde nicht unerheblich, die junge Frau leicht an den Beinen getroffen.

Der 61-jährige Tatverdächtige wurde vor die Tür der Diskothek geführt, wo die Polizei seine Personalien feststellte und einen Platzverweis aussprach. Da der Beschuldigte sich weiterhin uneinsichtig zeigte und sich trotz mehrfacher Aufforderung nicht entfernte, wurde er dem Polizeigewahrsam zugeführt. Dabei leistete er Widerstand und spuckte um sich. Ein Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert in Höhe von 1,9 Promille. Der Mann muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

