POL-PPMZ: Einbruch mit Täterfestnahme

Mainz-Altstadt (ots) - Samstag, 17.11.2018, 05:05h - Mainz Altstadt

Am frühen Samstagmorgen macht der Mitarbeiter eines privaten Sicherheitsdienstes eine zufällig vorbeifahrende Streife auf einen Einbruch in einen Handyladen in der Mainzer Altstadt aufmerksam. Der Mitteiler hatte kurz zuvor die eingedrückte Schaufensterscheibe des Handyladens und den im Laden befindlichen Täter entdeckt, welcher daraufhin flüchtete. Weitere sofort entsendete Streifen finden in der nahen Umgebung zunächst den 32-jährigen Tatverdächtigen. Als die Polizeibeamten auch noch einen, in unmittelbarer Nähe zurückgelassenen Rucksack mit den Personalien des Tatverdächtigen entdecken, erhärtet sich der Verdacht gegen den 32-jährigen. Er wurde daraufhin vorläufig festgenommen.

